Sonego-Monfils oggi: orario, tv, programma, streaming Internazionali d’Italia (Di martedì 11 maggio 2021) oggi, martedì 11 maggio, Lorenzo Sonego farà il proprio esordio negli Internazionali d’Italia 2021. Il tennista piemontese sarà di scena sulla Grand Stand Arena nel secondo in contro previsto (inizio del programma a partire dalle ore 10.00). Sonego affronterà il francese Gael Monfils e, se si guardasse alla classifica mondiale, si dovrebbe descrivere questo incontro come una scalata impervia per lui. In realtà, il transalpino da quando il grande caos della pandemia ha avuto inizio non ha più vinto una partita. Non è un caso che in diversi tornei siano siano arrivati dei forfait e il giocatore abbia manifestato difficoltà di vario genere anche sotto il profilo motivazionale. Pertanto l’azzurro ha possibilità per spuntarla, opposto a una versione di ... Leggi su oasport (Di martedì 11 maggio 2021), martedì 11 maggio, Lorenzofarà il proprio esordio negli2021. Il tennista piemontese sarà di scena sulla Grand Stand Arena nel secondo in contro previsto (inizio dela partire dalle ore 10.00).affronterà il francese Gaele, se si guardasse alla classifica mondiale, si dovrebbe descrivere questo incontro come una scalata impervia per lui. In realtà, il transalpino da quando il grande caos della pandemia ha avuto inizio non ha più vinto una partita. Non è un caso che in diversi tornei siano siano arrivati dei forfait e il giocatore abbia manifestato difficoltà di vario genere anche sotto il profilo motivazionale. Pertanto l’azzurro ha possibilità per spuntarla, opposto a una versione di ...

Advertising

pierretennis1 : RT @GeorgeSpalluto: MAGER! Gianluca batte de Minaur per 64 63 conquistando la sua 1^ vittoria in carriera a livello Masters 1000. Adesso pe… - LoliLondon : RT @GeorgeSpalluto: MAGER! Gianluca batte de Minaur per 64 63 conquistando la sua 1^ vittoria in carriera a livello Masters 1000. Adesso pe… - ilsilvio : RT @GeorgeSpalluto: MAGER! Gianluca batte de Minaur per 64 63 conquistando la sua 1^ vittoria in carriera a livello Masters 1000. Adesso pe… - RodriCip : RT @GeorgeSpalluto: MAGER! Gianluca batte de Minaur per 64 63 conquistando la sua 1^ vittoria in carriera a livello Masters 1000. Adesso pe… - Fprime86 : RT @GeorgeSpalluto: MAGER! Gianluca batte de Minaur per 64 63 conquistando la sua 1^ vittoria in carriera a livello Masters 1000. Adesso pe… -