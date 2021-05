Sara: chi è la moglie di Simone Cristicchi? (Di martedì 11 maggio 2021) Sara è la moglie di Simone Cristicchi, famoso cantautore, attore e scrittore. Lui oggi, martedì 11 maggio, sarà protagonista del salotto del primo pomeriggio di Rai Uno a Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone. Il cantautore qui parlerà dei suoi impegni, della sua dedizione ai centri di igiene mentale ed anche del suo privato. Scopriamo qualcosa in più sulla moglie del cantautore. Sara Quattrini è la moglie di Simone Cristicchi. Lei è una donna molto riservata che di professione fa l’archeologa, La coppia si è sposata nel 2010, ma stavano insieme già da molti anni. Sara e Simone Cristicchi hanno due figli: Tommaso nato nel 2008 e Stella nata nel 2011. La ... Leggi su puglia24news (Di martedì 11 maggio 2021)è ladi, famoso cantautore, attore e scrittore. Lui oggi, martedì 11 maggio, sarà protagonista del salotto del primo pomeriggio di Rai Uno a Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone. Il cantautore qui parlerà dei suoi impegni, della sua dedizione ai centri di igiene mentale ed anche del suo privato. Scopriamo qualcosa in più sulladel cantautore.Quattrini è ladi. Lei è una donna molto riservata che di professione fa l’archeologa, La coppia si è sposata nel 2010, ma stavano insieme già da molti anni.hanno due figli: Tommaso nato nel 2008 e Stella nata nel 2011. La ...

