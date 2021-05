Advertising

TgLa7 : Al #WashingtonPost per la prima volta una donna direttore. Sally Buzbee dell'Ap. Sfonda soffitto di vetro dopo 144 anni - zazoomblog : Sally Buzbee è stata nominata nuova direttrice del Washington Post: è la prima donna a ricoprire questo ruolo -… - novdic600 : RT @ilpost: Sally Buzbee è stata nominata nuova direttrice del Washington Post: è la prima donna a ricoprire questo ruolo - allockstasolla : RT @barbarajerkov: ++ AL WASHINGTON POST PER LA PRIMA VOLTA UNA DONNA DIRETTORE ++ Sally Buzbee dell'Ap. Sfonda soffitto di vetro dopo 144… - lauracaschera : RT @barbarajerkov: ++ AL WASHINGTON POST PER LA PRIMA VOLTA UNA DONNA DIRETTORE ++ Sally Buzbee dell'Ap. Sfonda soffitto di vetro dopo 144… -

Ultime Notizie dalla rete : Sally Buzbee

Per la prima volta nei 144 anni di storia del Washington Post , una donna è stata chiamata alla direzione del giornale., reporter con una lunga esperienza sui temi dell'immigrazione e della sicurezza nazionale, ha preso il posto di Martin Baron che alla fine di febbraio è andato in pensione. Direttrice ...New York, 11 mag 16:26 - Il quotidiano statunitense "Washington Post" ha annunciato oggi la nomina dicome nuova direttrice. La 55enne ha trascorso l'intera...La giornalista statunitense Sally Buzbee è stata nominata nuova direttrice del Washington Post. Buzbee, che ha 55 anni ed è stata a lungo direttrice di ...Per la prima volta in 144 anni di storia la guida del quotidiano non è affidata a un uomo. Buzbee arriva da Associated Press ...