Russia, sparatoria in una scuola di Kazan: l'arresto di uno degli assalitori (Di martedì 11 maggio 2021) Stanno facendo il giro del web le immagini che riprendono l'arresto di uno dei due assalitori dietro l'attacco in una scuola di Kazan, nella Russia centrale, costato la vita a 11 persone. Il secondo ... Leggi su leggo (Di martedì 11 maggio 2021) Stanno facendo il giro del web le immagini che riprendono l'di uno dei duedietro l'attacco in unadi, nellacentrale, costato la vita a 11 persone. Il secondo ...

Advertising

TgLa7 : #Russia: media, almeno 11 morti in sparatoria a scuola - ilpost : C’è stata una sparatoria in una scuola di Kazan, in Russia - Agenzia_Ansa : Sparatoria in una scuola di Kazan, città della Russia centrale. Ci sarebbero nove morti e altre quattro persone son… - UgoBaroni : RT @tuttosport: #Russia, #sparatoria in una scuola a Kazan: almeno 11 morti - Emergenza24 : RT @DanieleDann1: ?? #Russia, sparatoria in una #scuola di #Kazan: l'ultimo bilancio parla di almeno 11 morti e 30 feriti. Arrestato un assa… -