Roma: Atac, con ‘e-L.Ov. Leggere ovunque’ Tpl diventa biblioteca virtuale (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. (Adnkronos) – Presentata oggi alla stazione Termini di Roma la biblioteca digitale gratuita che attraversa tutta la città ed è a disposizione dei clienti del trasporto pubblico di Roma. Nell’ambito dell’iniziativa “e-L.OV. Leggere Ovunque” di Roma Capitale, Atac ha sviluppato il progetto “+Viaggi +Leggi” in collaborazione con Forum del Libro, Biblioteche di Roma, l’Associazione Liber Liber e Clear Channel Italia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 11 maggio 2021), 11 mag. (Adnkronos) – Presentata oggi alla stazione Termini diladigitale gratuita che attraversa tutta la città ed è a disposizione dei clienti del trasporto pubblico di. Nell’ambito dell’iniziativa “e-L.OV.Ovunque” diCapitale,ha sviluppato il progetto “+Viaggi +Leggi” in collaborazione con Forum del Libro, Biblioteche di, l’Associazione Liber Liber e Clear Channel Italia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

ilfoglio_it : Per la Corte dei Conti il Comune di Roma non ha esercitato alcun controllo su Atac agevolando l'irrazionalità gesti… - proietta : RT @ilfoglio_it: Per la Corte dei Conti il Comune di Roma non ha esercitato alcun controllo su Atac agevolando l'irrazionalità gestionale d… - tortorellabruna : RT @ilfoglio_it: Per la Corte dei Conti il Comune di Roma non ha esercitato alcun controllo su Atac agevolando l'irrazionalità gestionale d… - AngelaAngelmi : RT @ilfoglio_it: Per la Corte dei Conti il Comune di Roma non ha esercitato alcun controllo su Atac agevolando l'irrazionalità gestionale d… - roma_trasporti : #TrasportiRoma #Atac -