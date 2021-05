Riccardo Facchini chef de La prova del cuoco sui social | “Ora sono Chloe”

Advertising

L'Unione Sarda

La vittoria di, conosciuto dal pubblico televisivo per le tantissime presenze alla prova del cuoco di Antonella Clerici, è un punto fondamentale per la libertà dell'individuo e ..., storico chef de La Prova del cuoco , ha fatto coming out in un lungo post Instagram: "Negli ultimi mesi ricevevo messaggi che mi chiedevano come mai fossi così cambiata? Capelli ...Chi ha seguito la Prova del cuoco la ricorda come Riccardo Facchini, chef spesso ospite sia di Antonella Clerici che di Elisa Isoardi. Ora è una donna transgender, si chiama Chloe e si è mostrata per ...Riccardo Facchini, uno degli storici chef de La prova del cuoco, ha fatto coming out. Oggi si chiama Chloe ed è una donna transgender.