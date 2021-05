Rai: Faraone, 'da Conte fallo di frustrazione su Renzi e servizio Report' (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - “Quanto è stonata questa dichiarazione di Conte che si occupa di chi incontra Renzi invece che di lavorare per riaprire il Paese e farlo uscire dalla pandemia. Un ex presidente del Consiglio che si preoccupa di chi incontra Renzi compie davvero un fallo di frustrazione”. Così il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone a Tg2Post. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - “Quanto è stonata questa dichiarazione diche si occupa di chi incontrainvece che di lavorare per riaprire il Paese e farlo uscire dalla pandemia. Un ex presidente del Consiglio che si preoccupa di chi incontracompie davvero undi”. Così il presidente dei senatori di Italia Viva Davidea Tg2Post.

Advertising

TV7Benevento : Rai: Faraone, 'da Conte fallo di frustrazione su Renzi e servizio Report'... - erretti42 : Faraon de’ Faraoni. “Ma come si può considerare i sondaggi credibili quando uno trasmesso da La7 dice che Iv è all’… - Tino44588447 : RT @mariamacina: Il direttore di Rai Tre Franco #DiMare accusa #Fedez di ciò che in realtà #Report ha fatto con #Renzi, aver manipolato e s… - rosarioT1970 : RT @mariamacina: Il direttore di Rai Tre Franco #DiMare accusa #Fedez di ciò che in realtà #Report ha fatto con #Renzi, aver manipolato e s… - patriziadegioia : RT @mariamacina: Il direttore di Rai Tre Franco #DiMare accusa #Fedez di ciò che in realtà #Report ha fatto con #Renzi, aver manipolato e s… -