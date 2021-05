Perché guidare un’auto con la spina è cool? (Di martedì 11 maggio 2021) L’ecosostenibilità è un tema sempre più sentito in tutti i settori, dal food al packaging, passando per il turismo, l’edilizia, la moda ed anche il grande mondo della mobilità. Materiali naturali o riciclati, soluzioni tecnologiche per reimpiegare gli oggetti che hanno terminato la loro vita, trasformandosi in nuovi oggetti, spesso in altri settori merceologici. Ma esiste anche la produzione di oggetti con tecniche più efficienti, meno energivore, sfruttando magari fonti energetiche rinnovabili, minimizzando così l’impatto sull’ambiente. In tale contesto, il mondo dell’auto sta attraversando una profonda rivoluzione e sta cambiando il paradigma della mobilità a 360°. Tra le varie soluzioni proposte a livello automobilistico ci sono sicuramente i LEV (low emission vehicle) con la spina, rappresentati dai plug-in hybrid (PHEV) e le motorizzazioni 100% elettriche (BEV) ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 11 maggio 2021) L’ecosostenibilità è un tema sempre più sentito in tutti i settori, dal food al packaging, passando per il turismo, l’edilizia, la moda ed anche il grande mondo della mobilità. Materiali naturali o riciclati, soluzioni tecnologiche per reimpiegare gli oggetti che hanno terminato la loro vita, trasformandosi in nuovi oggetti, spesso in altri settori merceologici. Ma esiste anche la produzione di oggetti con tecniche più efficienti, meno energivore, sfruttando magari fonti energetiche rinnovabili, minimizzando così l’impatto sull’ambiente. In tale contesto, il mondo dell’auto sta attraversando una profonda rivoluzione e sta cambiando il paradigma della mobilità a 360°. Tra le varie soluzioni proposte a livello automobilistico ci sono sicuramente i LEV (low emission vehicle) con la, rappresentati dai plug-in hybrid (PHEV) e le motorizzazioni 100% elettriche (BEV) ...

Advertising

ZetaAwakening : RT @vanyellow27: Perchè nessuno capisce che per qualcuno guidare può far l’ansia? Tutti che dicono “dopo qualche guida vai tranquilla “...… - radicaLe_ : @radcommie_p38 Siiii lo è anche se non è mai stata troppo coinvolta, cosa ottima per me perchè così la posso guidar… - lyayrya : - E lui urla, si incazza perché dice che ‘è semplice guidare’, ma 1) non ha idea della fatica che io sto facendo da… - _felisiahale : a me non importa che tu non sappia cucinare o guidare, perché la cosa che davvero conta è ciò che hai dentro; il mo… - Maripg57 : @LegaSalvini La Lamorgese è incapace di guidare il ministero degli interni! Anche perché ravviso un conflitto di in… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché guidare John Millman, l'australiano che tifa Liverpool e sfida Berrettini ... ha detto Millman, "che è insieme un'ispirazione e un peso per chi è venuto dopo, perché veniamo ... L'Italia, con dieci Top 10, prova adesso a guidare la transizione verso il futuro del gioco. E in ...

Si è spento Franco Razzoli, storico preside di Albinea ...riorganizzazione della struttura educativa il suo ruolo cambiò e fu così che si trovò a guidare l'... siamo spaesati perché desidereremmo averlo accanto. Abbiamo pensato che raccontarlo forse ci poteva ...

Peugeot ed ecosostenibilità: perché guidare un'auto con la spina è cool? uomini e donne comunicazione ... ha detto Millman, "che è insieme un'ispirazione e un peso per chi è venuto dopo,veniamo ... L'Italia, con dieci Top 10, prova adesso ala transizione verso il futuro del gioco. E in ......riorganizzazione della struttura educativa il suo ruolo cambiò e fu così che si trovò al'... siamo spaesatidesidereremmo averlo accanto. Abbiamo pensato che raccontarlo forse ci poteva ...