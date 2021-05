Offese a Mattarella, perquisito e indagato il professor Gervasoni, editorialista de “Il Giornale” (Di martedì 11 maggio 2021) E’ Marco Angelo Gervasoni, editorialista del quotidiano Il Giornale e del Messaggero, già collaboratore del Corriere della Sera, professore ordinario di Storia contemporanea all’Università degli studi del Molise, studi alla Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales di Parigi, uno degli 11 indagati e perquisiti dal Raggruppamento Operativo Speciale dell’Arma nell’operazione coordinata dalla Procura di Roma nell’ambito dell’indagine per minacce a Offese al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il nome di Gervasoni lascia stupefatti fra l’elenco di coloro che hanno subìto il blitz deciso dai magistrati romani. Il docente ha un curriculum importante e denso. E il fatto che sia stato tirato in mezzo dalla Procura di Roma in una vicenda del genere ha il sapore ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 11 maggio 2021) E’ Marco Angelodel quotidiano Ile del Messaggero, già collaboratore del Corriere della Sera,e ordinario di Storia contemporanea all’Università degli studi del Molise, studi alla Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales di Parigi, uno degli 11 indagati e perquisiti dal Raggruppamento Operativo Speciale dell’Arma nell’operazione coordinata dalla Procura di Roma nell’ambito dell’indagine per minacce aal presidente della Repubblica Sergio. Il nome dilascia stupefatti fra l’elenco di coloro che hanno subìto il blitz deciso dai magistrati romani. Il docente ha un curriculum importante e denso. E il fatto che sia stato tirato in mezzo dalla Procura di Roma in una vicenda del genere ha il sapore ...

