NVIDIA GeForce RTX 3050 e 3050 Ti: laptop da gioco a prezzi abbordabili – SpecialeVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 11 maggio 2021) I nuovi laptop NVIDIA si fanno ancora più abbordabili grazie alle GeForce RTX 3050 e RTX 3050 Ti. NVIDIA ha cavalcato l’annuncio dei nuovi processori mobile Intel per presentare le GeForce RTX 3050 e RTX 3050 Ti per laptop, assieme a una nuova ondata di portatili da gioco. Abbastanza per superare la soglia dei 140 modelli equipaggiati con RTX 3000 e per fare un altro passo in avanti in un processo che punta ovviamente a rimpiazzare tutti i modelli equipaggiati con GPU precedenti, in modo da rendere ray tracing e DLSS uno standard anche per i portatili. Speciali giochiRead More L'articolo NVIDIA ... Leggi su helpmetech (Di martedì 11 maggio 2021) I nuovisi fanno ancora piùgrazie alleRTXe RTXTi.ha cavalcato l’annuncio dei nuovi processori mobile Intel per presentare leRTXe RTXTi per, assieme a una nuova ondata di portatili da. Abbastanza per superare la soglia dei 140 modelli equipaggiati con RTX 3000 e per fare un altro passo in avanti in un processo che punta ovviamente a rimpiazzare tutti i modelli equipaggiati con GPU precedenti, in modo da rendere ray tracing e DLSS uno standard anche per i portatili. Speciali giochiRead More L'articolo...

Advertising

VillaggioTecno : NVIDIA annuncia il lancio dei nuovi laptop GeForce RTX - infoitscienza : Nvidia GeForce RTX 2080 Ti può raggiungere i 22GB di VRAM GDDR6 - HDblog : RT @HDblog: GeForce Now, in arrivo 61 giochi di cui 17 già disponibili - infoitscienza : Fortnite tornerà su iOS il prossimo ottobre | ma solo grazie a Nvidia GeForce NOW - infoitscienza : Nvidia GeForce Now: 61 giochi in arrivo a maggio, alcuni già disponibili -