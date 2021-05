Napoli-Udinese 5-1 | marea azzurra al Maradona

(Di martedì 11 maggio 2021) Iltravolge l’allo stadio. Gli azzurri restano aggrappati con le unghie al treno Champions e crederci è un obbligo Ildi Gattuso ritrova la quadra e dopo la splendida vittoria contro lo Spezia trova un’altra vittoria incredibile contro l’di Gotti. Per gli azzurri il quarto posto è sempre stato un obbiettivo concreto ed ora sembra sempre più vicino. La partita Ilmacina gioco con calma ed attenzione durante tutta la prima frazione di gioco. Con l’coperta e compatta, gli uomini di Gattuso riescono difficilmente a trovare le giuste imbucate. La prima rete arriva al minuto 28 grazie ad un’autentica prodezza di Osimhen che si gira in un fazzoletto e tira addosso a Musso. Sulla ribattuta si fionda come un rapace ...

Advertising

GabCirilli : L'Udinese contro la Juve sembrava il Real Madrid... Contro il Napoli sembra il Real Pordenone. Incredibile - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliUdinese ?? - sscnapoli : ?? | #NapoliUdinese sarà diretta dall’arbitro Calvarese di Teramo. ?? - Mediagol : #SerieA, #Napoli-#Udinese 5-1: Gattuso ipoteca la Champions League. La classifica aggiornata - Diego31883 : RT @sportmediaset: Serie A: #NapoliUdinese 5-1, Gattuso mette un'ipoteca sulla Champions. #SportMediaset -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Udinese

2 - 1 Reti: 28' Zielinski (N); 31' Ruiz (N); 41' Okaka (U) Termina dopo un minuto di recupero la prima frazione tra. I padroni di casa avanti per 2 a 1, fanno la ...Ilin cerca della sicurezza di un posto in Champions League contro un'ormai salva. L'anticipo del Diego Maradona apre il terz'ultimo turno di Serie A . Sono sei i risultati utili ...Napoli-Udinese 5-1: gli azzurri volano verso la Champions League a suon di gol. Cinquina all'Udinese di Gotti e secondo posto in classifica.OA Sport nacque l'11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L'attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell'arco degli anni la nostra ...