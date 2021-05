Napoli, dopo la vittoria sull’Udinese arriva il tweet di Adl (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAncora una volta il patron azzurro Aurelio De Laurentiis ha twittato subito dopo il triplice fischio. Questo il suo tweet dopo la convincente vittoria contro l’Udinese: “Napoli: 100 gol! Napoli: grande squadra!” L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAncora una volta il patron azzurro Aurelio De Laurentiis ha twittato subitoil triplice fischio. Questo il suola convincentecontro l’Udinese: “: 100 gol!: grande squadra!” L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

ZZiliani : Detto che questo #Napoli l’anno prossimo non potrà non lottare per lo scudetto, il calendario in discesa gli mette… - ZZiliani : Se il #VAR esistesse da sempre, immaginatevi un #Ceccarini che dopo #JuventusInter di #IulianoRonaldo si ritiri e v… - SkyTG24 : Terzigno, ragazzo in strada dopo il coprifuoco picchiato da un carabiniere: si indaga - Gaga_onenaples : ??La mia sensazione Dopo Match?? 4-1 Risultato finale ??Commentate le vostre sulla partita?? #NapoliUdinese… - CioppaLeonardo : RT @ZZiliani: Detto che questo #Napoli l’anno prossimo non potrà non lottare per lo scudetto, il calendario in discesa gli mette la #Champi… -