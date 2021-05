Mattarella, ora serve prudenza ma anche il coraggio di agire (Di martedì 11 maggio 2021) "Per sconfiggere il virus serviranno ancora prudenza e responsabilità nei comportamenti, ma servirà anche determinazione, iniziativa e anche coraggio d'innovazione e qualità. Dalle gravi crisi si esce ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 11 maggio 2021) "Per sconfiggere il virus serviranno ancorae responsabilità nei comportamenti, ma serviràdeterminazione, iniziativa ed'innovazione e qualità. Dalle gravi crisi si esce ...

Advertising

Raiofficialnews : In diretta dal @Quirinale, cerimonia di presentazione dei candidati ai #David2021, alla presenza del Presidente del… - raffagiancri : RT @Raiofficialnews: In diretta dal @Quirinale, cerimonia di presentazione dei candidati ai #David2021, alla presenza del Presidente della… - sfiorata82 : RT @Raiofficialnews: In diretta dal @Quirinale, cerimonia di presentazione dei candidati ai #David2021, alla presenza del Presidente della… - Tele_Visionaro : RT @Raiofficialnews: In diretta dal @Quirinale, cerimonia di presentazione dei candidati ai #David2021, alla presenza del Presidente della… - fritatalover : RT @ChiaroLeo: @SenatoStampa @Quirinale @Montecitorio @RaiStoria @RaiParlamento @RaiNews Napolitano, 20008, tradi' l'Italia, i filmati fann… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella ora Mattarella, ora serve prudenza ma anche il coraggio di agire Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia per i David di Donatello. .

David,Franceschini:tempi duri,ripartire Ora possiamo dire che ci aspetta un tempo di crescita, un tempo di nuovi grandi successi". Così il ...dei candidati ai Premi David di Donatello 2021 alla presenza del presidente Mattarella. "Il mondo ...

Mattarella, ora serve prudenza ma anche il coraggio di agire - Ultima Ora Agenzia ANSA Mattarella: unità per battere il virus Così il presidente Mattarella alla cerimonia per i David di Donatello. Dalle gravi crisi - dicesi esce solo con la solidarietà, con la visione e il senso di appartenenza . Il cinema è patrimonio di tu ...

Cinema: Mattarella, 'dialogo con audiovisivo ma conservi dna creativo' Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "Il cinema ha ormai intessuto una relazione intensa con la televisione e con le varie piattaforme che sempre di più arricchiscono le nostre capacità di comunicazione e di i ...

Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della cerimonia per i David di Donatello. .possiamo dire che ci aspetta un tempo di crescita, un tempo di nuovi grandi successi". Così il ...dei candidati ai Premi David di Donatello 2021 alla presenza del presidente. "Il mondo ...Così il presidente Mattarella alla cerimonia per i David di Donatello. Dalle gravi crisi - dicesi esce solo con la solidarietà, con la visione e il senso di appartenenza . Il cinema è patrimonio di tu ...Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "Il cinema ha ormai intessuto una relazione intensa con la televisione e con le varie piattaforme che sempre di più arricchiscono le nostre capacità di comunicazione e di i ...