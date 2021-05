Lupin 2: quando esce la nuova stagione? Rivelata data seconda parte (TRAILER) (Di martedì 11 maggio 2021) Netflix tira finalmente fuori la data ufficiale, dando una risposta a quella che è stata una delle domande più gettonate del 2021: quando uscirà la seconda parte di Lupin? In barba alle supposizioni e ai dubbi sulla distinzione tra ”nuovi episodi” o ”nuova stagione”, la piattaforma streaming ha annunciato, tramite il profilo di Omar SY la data... Leggi su donnapop (Di martedì 11 maggio 2021) Netflix tira finalmente fuori laufficiale, dando una risposta a quella che è stata una delle domande più gettonate del 2021:uscirà ladi? In barba alle supposizioni e ai dubbi sulla distinzione tra ”nuovi episodi” o ””, la piattaforma streaming ha annunciato, tramite il profilo di Omar SY la...

Advertising

lokistabsounds : e lucifer esce a giugno e lupin esce a giugno e loki esce a giugno ma non ho capito tutte le serie tv devono uscire… - rikcristil : RT @dituttounpop: #Lupin i nuovi episodi dall'11 giugno. Ecco il trailer - 3cinematographe : #LupinParte2 quando esce? Il trailer ufficiale ci fornisce le informazioni necessarie - dituttounpop : #Lupin i nuovi episodi dall'11 giugno. Ecco il trailer - igotyouacookie : il francese? migliore lingua del mondo if you ask me quando guardo lupin (2021) -