La Contea degli Hobbit è in Abruzzo! Eccola – VIDEO (Di martedì 11 maggio 2021) La Contea degli Hobbit, splendido villaggio visto ne Il Signore degli Anelli, esiste realment, e si trova… in Abruzzo. La Conte degli Hobbit in Abruzzo: i dettagli (Foto Instagram)Proprio così perchè un grandissimo appassionato dell’universo magnifico di J.R.R. Tolkien, ha infatti deciso di riprodurre lo splendido luogo degli Hobbit nella realtà. Tale appassionato si chiama Nicolas Gentile, un uomo a tal appunto affascinato dalla trilogia di Peter Jackson da decidere di trasformare un piccolo borgo, leggasi Bucchianico (provincia di Chieti), appunto nella casa reale dei piccoli e simpatici personaggi dai grandi piedi. “Negli anni mi sono reso conto – ha raccontato lo stesso Gentile motivando il suo magico progetto – che gli Hobbit non ... Leggi su computermagazine (Di martedì 11 maggio 2021) La, splendido villaggio visto ne Il SignoreAnelli, esiste realment, e si trova… in Abruzzo. La Contein Abruzzo: i dettagli (Foto Instagram)Proprio così perchè un grandissimo appassionato dell’universo magnifico di J.R.R. Tolkien, ha infatti deciso di riprodurre lo splendido luogonella realtà. Tale appassionato si chiama Nicolas Gentile, un uomo a tal appunto affascinato dalla trilogia di Peter Jackson da decidere di trasformare un piccolo borgo, leggasi Bucchianico (provincia di Chieti), appunto nella casa reale dei piccoli e simpatici personaggi dai grandi piedi. “Negli anni mi sono reso conto – ha raccontato lo stesso Gentile motivando il suo magico progetto – che glinon ...

Advertising

nyasheart : Ieri uo visto un video in cui presentavano la contea degli hobbit come nel film e si trova in abruzzo troppo bello un giorno ci devo andare - il_dipendente : RT @frangibiIe: sto vedendo il signore degli anelli e già piango con le inquadrature della contea e il suondtrack sotto sono una fontana - frangibiIe : sto vedendo il signore degli anelli e già piango con le inquadrature della contea e il suondtrack sotto sono una fontana - JustNerd_IT : Il Signore degli Anelli: la #Contea #Hobbit esiste davvero e si trova in Abruzzo - Leggi l'articolo completo su:… - radio_m2o : In Abruzzo, precisamente a Bucchianico, un paesino a pochi chilometri da Chieti, un pasticciere appassionato de 'Il… -

Ultime Notizie dalla rete : Contea degli Covid: Gb, anche la Scozia abbassa allerta e riapre ... con l'eccezione della contea orientale di Moray, a nord di Aberdeen, dove i contagi sono tornati a ... la ripresa del servizio indoor anche degli alcolici nei pub e spostamenti e viaggi più liberi all'...

Il Signore degli Anelli: ricostruita la Contea in Abruzzo La Contea degli Hobbit è una deliziosa e pacifica location presente nel Signore degli Anelli è un'opera incredibilmente amata, il romanzo fantasy definitivo creato da J. R. R. Tolkien che tanti altri ne ...

L uomo che sta ricreando la contea degli hobbit in Abruzzo Wired Italia Il Signore degli Anelli: ricostruita la Contea in Abruzzo Il meraviglioso paesaggio abruzzese fa da sfondo a una spettacolare ricostruzione della Contea Hobbit del Signore degli Anelli.

L’emergenza siccità spaventa di nuovo la California Stato di emergenza per 41 delle 58 contee della California a causa della siccità. Il manto nevoso sulla Sierra Nevada è al 59% della media stagionale.

... con l'eccezione dellaorientale di Moray, a nord di Aberdeen, dove i contagi sono tornati a ... la ripresa del servizio indoor anchealcolici nei pub e spostamenti e viaggi più liberi all'...LaHobbit è una deliziosa e pacifica location presente nel SignoreAnelli è un'opera incredibilmente amata, il romanzo fantasy definitivo creato da J. R. R. Tolkien che tanti altri ne ...Il meraviglioso paesaggio abruzzese fa da sfondo a una spettacolare ricostruzione della Contea Hobbit del Signore degli Anelli.Stato di emergenza per 41 delle 58 contee della California a causa della siccità. Il manto nevoso sulla Sierra Nevada è al 59% della media stagionale.