L Brands | board approva spin-off e quotazione di Victoria’s Secret

(Di martedì 11 maggio 2021) (Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione della società di moda americana Lhato all’unanimità un piano per separare la società in due società pubbliche indipendenti: Bath & Body Works, uno dei principali rivenditori al mondo di prodotti da bagno, corpo e fragranze per la casa, e(di cui fanno parte i brandLingerie, PINK eBeauty), un rivenditore leader di intimo e prodotti di bellezza. La società, ha spiegato in una nota, prevede di creare queste società tramite uno-off esentasse diagli azionisti di L. Dopo il closing dello-off, previsto ad agosto, il ...

Teleborsa

Dopo il closing dello spin - off, previsto ad agosto , il numero uno di L, Andrew Meslow , guiderà Bath & Body Works, mentre il CEO di Victoria's Secret, Martin Waters , sarà a capo della ...