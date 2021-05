Juventus | Pirlo | “Nessuna rassegnazione | siamo ad un punto dal quarto posto”

(Di martedì 11 maggio 2021) Che partita servirà contro il Sassuolo? E’ una delle domande poste in conferenza stampa ad Andrea, allenatore dellache alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, gara valida per la 36esima giornata di Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Di seguito sono riportate le sue parole: “Una grande partita, non voglio vederenei ragazzi.a undalla Champions, sono nel calcio da tanti anni e ne ho viste di tutti i colori.non deve esserci ma positività, posancora andare in Champions e questa deve essere la corsa più importante”

Advertising

romeoagresti : ?? Riunione terminata: la #Juventus conferma la fiducia a #Pirlo @GoalItalia - DiMarzio : #Juventus | La società conferma #Pirlo: le ultime - romeoagresti : #Pirlo alla vigilia di #SassuoloJuve: “La riconferma per la prossima stagione? Non ho paura, penso solo al bene del… - tweetnewsit : Il vice presidente della Juventus ha parlato a Valerio Staffelli che gli ha consegnato il Tapiro d'oro: 'Combattere… - CinqueNews : Juve, Pirlo: «Pagamenti sempre regolari, avanti sereni» -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Pirlo

Vigilia di Sassuolo - Juve,in conferenza non nomina l'avversario ma parla solo di Juve. E parte all'attacco: "Abbiamo tre gare importanti, non voglio vedere rassegnazione, né sul volto dei giocatori né nell'ambiente. ...Io ho perso una Champions vincendo 3 - 0 al primo tempo, dobbiamo avere un atteggiamento positivo perché può succedere di tutto": così il tecnico della, Andrea, sul momento dei ...Torino, 11 mag. - (Adnkronos) - "I pagamenti sono sempre stati regolari". Così l'allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, in merito ad un possibile rinvio nel pagamento degli stipendi alla squadra a c ...Torino, 11 mag. - (Adnkronos) - "Domani dobbiamo fare una grande partita ma la cosa più importante è che non voglio vedere rassegnazione nei ragazzi". Così l'allenatore della Juventus Andrea Pirlo in ...