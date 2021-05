Incidente nel Ragusano, Orazio muore a 21 anni sotto gli occhi dell’amico (Di martedì 11 maggio 2021) Si chiamava Orazio Iabichino il 21enne di Modica morto questa mattina dopo un Incidente avvenuto a bordo del suo trattore. Un sobbalzo gli avrebbe fatto perdere l’equilibrio facendolo finire sotto le ruote del mezzo agricolo. Modica, Incidente sul trattore: muore Orazio Iabichino La tragedia risale a questa mattina. Si è consumata sulla strada Gisana Zappulla. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 11 maggio 2021) Si chiamavaIabichino il 21enne di Modica morto questa mattina dopo unavvenuto a bordo del suo trattore. Un sobbalzo gli avrebbe fatto perdere l’equilibrio facendolo finirele ruote del mezzo agricolo. Modica,sul trattore:Iabichino La tragedia risale a questa mattina. Si è consumata sulla strada Gisana Zappulla. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

figurinepanini : 72 anni fa nel tragico incidente di Superga ci lasciava il Grande Torino. Una delle formazioni più forti e celebri… - Agenzia_Ansa : Operaio muore schiacciato da un contenitore di mangimi nel Parmense #ANSA Incidente sul lavoro in un'azienda di Sor… - Tg3web : 'Luana non era una sfortunata ragazza, era un'operaia tessile che è morta nel 2021 così come si moriva 50 anni fa'.… - GazzettinoNuovo : INCIDENTE A SAN GIOVANNI DEL DOSSO: AUTOMOBILISTA FINISCE NEL FOSSO - - WandaSposito : @altrogiornorai1 @serenabortone Grazie grazie davvero grazie!Anch’io ho avuto un brutto incidente che per altre rag… -