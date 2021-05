Impossibile tornare ad iOS 14.5 dall’11 maggio dopo l’ultimo aggiornamento (Di martedì 11 maggio 2021) Ci sono nuovi segnali che arrivano direttamente da Apple in queste ore, considerando il fatto che gli utenti a partire da oggi 11 maggio non potranno più tornare ad iOS 14.5. Tutto nasce dal rilascio del recentissimo aggiornamento iOS 14.5.1, con cui la mela morsicata ha provato a risolvere alcuni problemi in sospeso per i propri device compatibili. Ne abbiamo parlato la scorsa settimana con un altro articolo, mentre da questo martedì il colosso americano non consentirà più ripensamenti e passi indietro. Nessun passo indietro verso iOS 14.5 da questo martedì Segnale importante quello che arriva da Apple in queste ore, come è stato evidenziato anche da MacRumors. Nessuna sorpresa ovviamente, in quanto il colosso americano interrompe regolarmente il potenziale downgrade verso le versioni precedenti degli aggiornamenti software ... Leggi su optimagazine (Di martedì 11 maggio 2021) Ci sono nuovi segnali che arrivano direttamente da Apple in queste ore, considerando il fatto che gli utenti a partire da oggi 11non potranno piùad iOS 14.5. Tutto nasce dal rilascio del recentissimoiOS 14.5.1, con cui la mela morsicata ha provato a risolvere alcuni problemi in sospeso per i propri device compatibili. Ne abbiamo parlato la scorsa settimana con un altro articolo, mentre da questo martedì il colosso americano non consentirà più ripensamenti e passi indietro. Nessun passo indietro verso iOS 14.5 da questo martedì Segnale importante quello che arriva da Apple in queste ore, come è stato evidenziato anche da MacRumors. Nessuna sorpresa ovviamente, in quanto il colosso americano interrompe regolarmente il potenziale downgrade verso le versioni precedenti degli aggiornamenti software ...

