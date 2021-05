Gruppo BPER, supporto alle imprese di ANCE per gestione Superbonus 110% (Di martedì 11 maggio 2021) (Teleborsa) – Il Gruppo BPER e l’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) hanno stretto un accordo per assistere le aziende iscritte all’associazione nell’utilizzo del Superbonus 110% e degli altri bonus fiscali per la riqualificazione del patrimonio immobiliare. L’intesa prevede un sostegno reciproco per agevolare le aziende nella gestione dell’iter di accesso allo strumento fiscale, facilitando l’avvio di interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza sismica degli edifici. “Con l’accordo siglato oggi ANCE rafforza i rapporti con il sistema creditizio per fornire massima assistenza alle imprese sul territorio impegnate negli interventi di riqualificazione legati al ... Leggi su quifinanza (Di martedì 11 maggio 2021) (Teleborsa) – Ile l’(Associazione Nazionale Costruttori Edili) hanno stretto un accordo per assistere le aziende iscritte all’associazione nell’utilizzo dele degli altri bonus fiscali per la riqualificazione del patrimonio immobiliare. L’intesa prevede un sostegno reciproco per agevolare le aziende nelladell’iter di accesso allo strumento fiscale, facilitando l’avvio di interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza sismica degli edifici. “Con l’accordo siglato oggirafforza i rapporti con il sistema creditizio per fornire massima assistenzasul territorio impegnate negli interventi di riqualificazione legati al ...

