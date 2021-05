È finalmente l’ora dell’Idrogeno? L’analisi di Valori

Leggi su formiche

(Di martedì 11 maggio 2021) Dopo decenni di dibattiti ad alto tasso di “inquinamento ideologico”, grazie anche alla spinta paradossale impressa dalle conseguenze economiche della pandemia da Covid-19,è stato posto in cima alla scala delle priorità di tutti i governi dei Paesi più industrializzati del mondo il tema della promozione della rinascita economica che sia fortemente caratterizzata non solo dall’innovazione tecnologica ma anche da un forte, concreto e visibile impegno nella tutela dell’ambiente. Nell’ultimo G20 dedicato proprio allo sviluppo sostenibile, Europa, Cina e Stati Uniti hanno concordato di intraprendere sforzi comuni e coordinati per conseguire l’obiettivo della progressiva “decarbonizzazione” del pianeta impegnandosi ad abbattere l’uso dei combustibili fossili nella produzione di energia, a favore delle energie rinnovabili estratte dall’aria, dal sole e dal ...