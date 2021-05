Denise Pipitone | chi è la ragazza di Scalea | 20 anni di origini romene

(Di martedì 11 maggio 2021) Le ultime novità sul caso della scomparsa di, mistero sulladi: ecco di chi si tratta. (screenshot video)Ancora una volta c’è una clamorosa svolta nel caso di: unadi circa 20diresidente a, in provincia di Cosenza, somiglierebbe a quella bambina sparita da 17da Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Nessun commento e nessuna reazione ufficiale al momento da parte della famiglia della piccola. Ma appare chiaro come ogni notizia di questo tipo riaccenda una speranza mai del tutto svanita. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –>, ...

Tornano a riaccendersi in maniera importante i riflettori sulla vicenda di, la bambina scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo. Come vi stiamo raccontando da stamane l'ultima segnalazione di una ragazza somigliante giunge da Scalea , in provincia di Cosenza, ... La ragazza è stata sentita dagli inquirenti e rappresenta l'ultima speranza, in ordine di tempo, che a 17 anni di distanza si possa ...