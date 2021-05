Da Sophia Loren a Kasia Smutniak: i look più belli dei David di Donatello (Di martedì 11 maggio 2021) Come in America la notte degli Oscar, in Italia (al pari della Mostra del cinema di Venezia) è attesa la serata dei David di Donatello, un riconoscimento cinematografico di prestigio assegnato ogni anno dall’Ente David di Donatello dell’Accademia del Cinema Italiano. Un premio nato nel 1956, fondato da Italo Gemini e che, in tutti questi anni, oltre ad elevare la fama di attori, film e registi, ha anche permesso alla moda di spiccare con look appetibili. In attesa di scoprire come si svolgerà la premiazione del 2021, facciamo un tuffo nel passato e ammiriamo i look più belli che le star hanno indossato per la grande serata. David di Donatello: i look più belli degli ultimi anni Torniamo alla serata ... Leggi su velvetmag (Di martedì 11 maggio 2021) Come in America la notte degli Oscar, in Italia (al pari della Mostra del cinema di Venezia) è attesa la serata deidi, un riconoscimento cinematografico di prestigio assegnato ogni anno dall’Entedidell’Accademia del Cinema Italiano. Un premio nato nel 1956, fondato da Italo Gemini e che, in tutti questi anni, oltre ad elevare la fama di attori, film e registi, ha anche permesso alla moda di spiccare conappetibili. In attesa di scoprire come si svolgerà la premiazione del 2021, facciamo un tuffo nel passato e ammiriamo ipiùche le star hanno indossato per la grande serata.di: ipiùdegli ultimi anni Torniamo alla serata ...

Advertising

vogue_italia : Auguri a Valentino, 89 anni oggi, contornato dalla sue muse (qui con due giovanissime Naomi e Gisele)… - GisellaPagano : Sophia Loren, avrei tanto voluto essere la Monaca di Monza - Ultima Ora - ANSA - cheveuxchinois : @lusurpateur_ quanto puoi essere pieno di te per pensare che sia una buona idea se non addirittura un’idea simpatic… - bradipo22 : Tra una cosa e l'altra nel disinteresse generale stasera i David di Donatello, vi do la mia: regia Le sorelle Macal… - micheleguarino8 : RT @Dida_ti: ..la vita è fatta di tanti momenti diversi, e ogni tanto arriva anche il momento di ridere, così all'improvviso... Una giorna… -