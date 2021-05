Covid, isolato in provincia di Latina un primo caso di variante Indiana (Di martedì 11 maggio 2021) isolato un primo caso di variante Indiana del Covid in provincia di Latina. E’ stata la stessa Regione Lazio ad annunciarlo E’ stato rilevato un primo caso di variante Indiana del Covid a Bella Farnia, in provincia di Latina. Ad annunciarlo è stata la stessa Regione Lazio che ha tenuto a precisare che il cittadino L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 11 maggio 2021)undidelindi. E’ stata la stessa Regione Lazio ad annunciarlo E’ stato rilevato undidela Bella Farnia, indi. Ad annunciarlo è stata la stessa Regione Lazio che ha tenuto a precisare che il cittadino L'articolo proviene da Inews.it.

LatinaQTW : Variante indiana del covid, primo caso isolato in provincia di Latina - sonoscettico : @renatomarche50 @FrancoBechis Covid-19 = Corona Virus disease 2019 Covid è la malattia, il virus (che è stato isola… - renatomarche50 : @FrancoBechis Quale virus ? Il covid non è mai stato isolato come virus. Significa che non esiste. E solo una truff… - jegabriels97 : @lauinpigiama Brando si era isolato dal gruppo e quando Braida è scoppiato in lacrime dicendo che doveva uscire per… - poliziana : @GuiducciLuigi Partiamo dall'inizio. Esiste un lavoro scientifico che dimostri di aver isolato biologicamente il covid? -