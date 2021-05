Coprifuoco, Speranza non molla: insiste a non voler allentare le misure. Pregliasco gli dà ragione (Di martedì 11 maggio 2021) Coprifuoco, Speranza non molla. E insiste a non voler allentare le misure. Il virologo Pregliasco sulla stessa linea, incalza: «È ancora necessario». Intanto, la curva dei contagi si abbassa. Il quadro epidemiologico migliora su scala nazionale. Ridimensionando il numero delle infezioni e dei decessi. Così come dei ricoveri nelle terapie intensive, tornate a livelli di guardia nella media. I report giornalieri registrano un calo progressivo delle infezioni, rispetto al quadro delle settimane scorse. E fanno tirare un sospiro di sollievo, attenuando la gravità della situazione sanitaria. Coprifuoco, Speranza rigorista indefesso. Pregliasco pure Eppure, a fronte di un sensibile miglioramento sul fronte ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 11 maggio 2021)non. Ea nonle. Il virologosulla stessa linea, incalza: «È ancora necessario». Intanto, la curva dei contagi si abbassa. Il quadro epidemiologico migliora su scala nazionale. Ridimensionando il numero delle infezioni e dei decessi. Così come dei ricoveri nelle terapie intensive, tornate a livelli di guardia nella media. I report giornalieri registrano un calo progressivo delle infezioni, rispetto al quadro delle settimane scorse. E fanno tirare un sospiro di sollievo, attenuando la gravità della situazione sanitaria.rigorista indefesso.pure Eppure, a fronte di un sensibile miglioramento sul fronte ...

