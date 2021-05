Campania | nascondevano 250 chili di droga in una valigia | arrestati marito e moglie

(Di martedì 11 maggio 2021) Agli arresti domiciliari coppia di coniugi originari dellaper traffico internazionale di stupefacenti. I tre hanno provato a disfarsi di una cassa proveniente dalla Spagna contenente valigie con all’interno 256di hashish. Hashish dalla Spagna: coppia di narcos arrestata inA Solofra, comune in provincia di Avellino, nella mattinata del 10 maggio, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Campania nascondevano

Cronache della Campania

Gli uccelli sono stati uccisi a Villa Literno, in località Sossio, dove c'era un "bunker" in cui i bracconieri sie uccidevano gli uccelli attirato con richiami acustici.cocaina purissima nel bucato steso ad asciugare. E' quanto scoperto dai poliziotti del Compartimento Polizia ferroviaria, che hanno arrestato per spaccio M. E., 44enne ...