Advertising

angiuoniluigi : RT @leggoit: 'Calciando si impara', giocare a calcio è come la vita. L'esperienza di Silvano Gianazza - leggoit : 'Calciando si impara', giocare a calcio è come la vita. L'esperienza di Silvano Gianazza -

Ultime Notizie dalla rete : Calciando impara

Leggo.it

Vec.) Silvano Gianazza,si, 149 p, 13 euro... un po confusa, Radovanovic fa per spazzare il pallone maprende in pieno il piede di ... Perché sedavvero a sbagliare meno nei pressi della rete può diventare veramente un giocatore di ...Un libretto, scritto e auto-prodotto durante il lockdown, che parte dalla propria vita per raccontare la passione per il calcio nata quasi per caso fino a tradurla su un ...«Ci sono piccole e grandi guerre dentro ognuno di noi. Ma non si può essere sempre in guerra. Arriva un momento in cui l’anima ci grida che abbiamo bisogno di pace. In quel ...