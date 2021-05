Amici di Maria De Filippi | l’ex allievo Manuel Aspidi fa coming out

Advertising

DiSoia : Quelli che non conoscono Pierdavide si sono persi i tempi d'oro di Amici (edizioni 7-8-9). La 7 poi tra le edizioni… - ____vane______ : bhe maria invita emma alla finale e chiudiamo la cerchia ad amici 9 #Amici20 - LosPigi22 : @tuttiespertiqua @amicii_news @Novella_2000 @VicolodelleNews Beh ovviamente dividono tutto con chi gli produce i pe… - jennievcheeks : comunque amici di maria de filippi é diventato brutto e raccomandato da amici 11.. - findingunsenso : ma vi ricordate quando ad amici prima della finale facevano tipo delle sorprese in studio ai finalisti? gli facevan… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Maria

Il regolamento per la finale di20 non piace molto ai fan del programma, che sul web hanno dato vita a una serie di polemiche ... Ecco su cosa stanno protestando i fan del talent show dide ...... con la star di QuasiOmar Sy nei panni di un personaggio che si lascia ispirare dal mito ... ladro gentiluomo come ispirazione per vendicarlo, rubando quello stesso collier appartenuto a...Sangiovanni ha dedicato il suo primo album, che uscirà il 14 maggio, a Maria De Filippi e a Madame: ecco le sue parole in merito.Nervi tesi per i concorrenti di Amici 20 in vista della finalissima di questa edizione in programma sabato 15 maggio su Canale 5. I cinque finalisti, in questi giorni, si stanno preparando al meglio p ...