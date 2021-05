Aiget | ritardo mercato libero non va a favore consumatori e fa rischiare infrazione Ue

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "Ilnel processo di completo superamento dei prezzi regolati rispetto alla tabella di marcia delineata dalla Legge Concorrenza impedisce lo sviluppo di unsolido e realmente competitivo, nel primario interesse del consumatore finale". Ad affermarlo in una nota è Massimo Bello, il presidente di(Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader) in audizione alla Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati. "Dal dibattito politico emergono ancora preoccupanti richieste di posticipo di tale processo - ha proseguito Bello - e l'Italia rischia una procedura diper il mancato rispetto della Direttiva Ue 2019/944, che non consente proroghe oltre il 31 dicembre 2020 sul sistema dei prezzi regolati per le piccole imprese. Rimane la possibilità di ...