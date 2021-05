Wall Street in ordine sparso. Giù il Nasdaq con i tech (Di lunedì 10 maggio 2021) (Teleborsa) – Prosegue con segni misti la borsa di Wall Street confermando l’incertezza dell’avvio. Nuovo record del Dow Jones sostenuto dal rally dei titoli energetici sulla notizia del cyber attack sferrato a Colonial Pipeline, la società che gestisce la rete di oleodotti più grande degli Stati Uniti. Giù invece il Nasdaq penalizzato dalla performance negativa dei titoli tecnologici. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones sale dello 0,63% a 34.998 punti, proseguendo la serie di sei rialzi consecutivi, iniziata lunedì scorso, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità l’S&P-500, che continua la giornata a 4.229 punti. Depresso il Nasdaq 100 (-1,51%); sulla stessa tendenza, poco sotto la parità l’S&P 100 (-0,33%). Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori utilities (+1,83%), beni di consumo ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 10 maggio 2021) (Teleborsa) – Prosegue con segni misti la borsa diconfermando l’incertezza dell’avvio. Nuovo record del Dow Jones sostenuto dal rally dei titoli energetici sulla notizia del cyber attack sferrato a Colonial Pipeline, la società che gestisce la rete di oleodotti più grande degli Stati Uniti. Giù invece ilpenalizzato dalla performance negativa dei titoli tecnologici. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones sale dello 0,63% a 34.998 punti, proseguendo la serie di sei rialzi consecutivi, iniziata lunedì scorso, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità l’S&P-500, che continua la giornata a 4.229 punti. Depresso il100 (-1,51%); sulla stessa tendenza, poco sotto la parità l’S&P 100 (-0,33%). Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori utilities (+1,83%), beni di consumo ...

