Vaccino: sei dosi iniettate a studentessa in psicologia di Massa. E’ ricoverata ma sta bene (Di lunedì 10 maggio 2021) Dammi un Vaccino? Gliene hanno somministrati sei anti covid. Naturalmente per un clamoroso errore. E' accaduto a una 23enne ricoverata in osservazione all'ospedale di Massa. La giovane, riferisce stamani la Asl dopo che la vicenda era stata raccontata dalla Nazione, è rimasta monitorata tutta la notte, non ha avuto sintomi nè manifestato allergie L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 10 maggio 2021) Dammi un? Gliene hanno somministrati sei anti covid. Naturalmente per un clamoroso errore. E' accaduto a una 23ennein osservazione all'ospedale di. La giovane, riferisce stamani la Asl dopo che la vicenda era stata raccontata dalla Nazione, è rimasta monitorata tutta la notte, non ha avuto sintomi nè manifestato allergie L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Corriere : Carrara, iniettano per sbaglio a studentessa sei dosi di vaccino Pfizer invece di una - Corriere : Carrara, iniettano per sbaglio a studentessa sei dosi di vaccino Pfizer invece di una - borghi_claudio : @to199999 Eh grazie e perchè con il vaccino non puoi reinfettarti? Non ha senso nè l'una nè l'altra cosa ma non pe… - Ultron65 : RT @SecolodItalia1: Sei dosi di vaccino Pfizer iniettate per errore a una 23enne: “Abbiamo sbagliato, ci dispiace” - falce_e : RT @iltrumpo: Repubblica: “Carrara, iniettate a una donna sei dosi di vaccino invece di una”. -