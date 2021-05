TODARO | “MILLY CARLUCCI UNA SECONDA MAMMA” | POI UNA RIVELAZIONE CHOC SU BALLANDO

Leggi su bubinoblog

(Di lunedì 10 maggio 2021) Raimondoè entrato acon le Stelle che aveva appena compiuto 18 anni. Oggi ne ha 34. È cresciuto a suon di balli con i vip chegli ha affiancato nel corso delle varie edizioni dello show di Rai1. Intervistato da Bianca Guaccero a Detto Fatto,ha parlato dell’esperienza ae del rapporto concon un particolare che ha suscitato il plauso della conduttrice (“è una cosa bellissima, posso fare un applauso?”). Infine, ha fatto chiarezza su Francesca Tocca ed Elisa Isoardi. Le vittorie acon le Stelle “Ognuna di loro ti ha lasciato qualcosa. Cristina Chiabotto chiaramente è come il primo amore, non si scorda mai. La prima vittoria. Fiona May è stata importante perché mi ha messo in risalto come ...