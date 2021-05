Switch ha una concorrente? Arriva OneXPlayer, console Windows portatile supportata da Tencent (Di lunedì 10 maggio 2021) One-netbook aveva annunciato OneXPlayer a marzo, ma l'azienda ha impiegato fino ad ora per rivelare ulteriori dettagli a riguardo. Nella giornata di oggi, a partire dalle 18:00, OneXPlayer sarà disponibile sul sito di crowdfunding Indiegogo. OneXPlayer sarà disponibile con una scelta di tre processori della serie Intel Tiger Lake-U: Core i5-1135G7, Core i7-1165G7 e Core i7-1185G7. Secondo quanto riportato dall'analista Daniel Ahmad, One-Notebook afferma di essere supportata da Tencent per quanto riguarda una partnership sui giochi e sul marketing. Si tratta del diretto concorrente di Nintendo Switch? Tutti i modelli sono dotati di un display touchscreen da 8,4 pollici che funziona in un formato 16:10 a 2.560 x 1.600 pixel. La console ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 10 maggio 2021) One-netbook aveva annunciatoa marzo, ma l'azienda ha impiegato fino ad ora per rivelare ulteriori dettagli a riguardo. Nella giornata di oggi, a partire dalle 18:00,sarà disponibile sul sito di crowdfunding Indiegogo.sarà disponibile con una scelta di tre processori della serie Intel Tiger Lake-U: Core i5-1135G7, Core i7-1165G7 e Core i7-1185G7. Secondo quanto riportato dall'analista Daniel Ahmad, One-Notebook afferma di esseredaper quanto riguarda una partnership sui giochi e sul marketing. Si tratta del direttodi Nintendo? Tutti i modelli sono dotati di un display touchscreen da 8,4 pollici che funziona in un formato 16:10 a 2.560 x 1.600 pixel. La...

Advertising

silvytaurie : @_lampadina Addirittura una switch ???????? Sammy questa ragazza ha dei Seri problemi! Malgrado tu abbia insistito per… - lucaviscardi : #PODCAST Apple costruirà anche una consolle portatile ibrida?!? Per intenderci, come la Switch? E' uno dei rumors… - blackeyes972 : Logitech G915 Con un design elegante, sottile ma resistente e robusto, G915 porta i giocatori in una nuova dimensi… - harrysmyhomee : come cazzo puoi pensare sia giusto paragonare il tuo switch da attrice a regista al coming out che è una cosa diffi… - crepacuori : Ho appena letto di una tipa che fa: 'Va beh se un ragazzo è alto, è automaticamente attivo'. Come scusa? ?? Quindi c… -