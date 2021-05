Sinner-Humbert oggi, Internazionali d’Italia: orario, tv, programma, streaming. C’è Canale 20 (Di lunedì 10 maggio 2021) Cominciano i terzi Internazionali d’Italia della carriera di Jannik Sinner. Al Foro Italico di Roma, per la seconda volta consecutiva, l’altoatesino debutta contro un francese. Se a settembre 2020 fu la volta di una versione ignobile di Benoit Paire, stavolta si tratta di Ugo Humbert. Con il sistema di punteggio normale del tennis non c’è nessun precedente, ma in senso assoluto ne esiste uno, alle Next Gen ATP Finals di Milano del 2019. Vinse in quattro set, al meglio dei quattro game, proprio Humbert, con Sinner che era già certo quel giorno di entrare in semifinale. L’italiano viene dal secondo turno del Masters 1000 di Madrid, perduto con l’australiano Alexei Popyrin, mentre il transalpino si è subito dovuto arrendere al russo Aslan Karatsev. Quest’anno Humbert ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 maggio 2021) Cominciano i terzidella carriera di Jannik. Al Foro Italico di Roma, per la seconda volta consecutiva, l’altoatesino debutta contro un francese. Se a settembre 2020 fu la volta di una versione ignobile di Benoit Paire, stavolta si tratta di Ugo. Con il sistema di punteggio normale del tennis non c’è nessun precedente, ma in senso assoluto ne esiste uno, alle Next Gen ATP Finals di Milano del 2019. Vinse in quattro set, al meglio dei quattro game, proprio, conche era già certo quel giorno di entrare in semifinale. L’italiano viene dal secondo turno del Masters 1000 di Madrid, perduto con l’australiano Alexei Popyrin, mentre il transalpino si è subito dovuto arrendere al russo Aslan Karatsev. Quest’anno...

