Sindaco Roma, Letta: "Gualtieri ottimo candidato, Zingaretti impegnato" (Di lunedì 10 maggio 2021) "Roberto Gualtieri ha deciso di candidarsi" Sindaco di Roma "e noi abbiamo fatto la scelta di sostenerlo. Nicola Zingaretti sarebbe stato un ottimo candidato ma sta facendo un'altra cosa e la sta ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 10 maggio 2021) "Robertoha deciso di candidarsi"di"e noi abbiamo fatto la scelta di sostenerlo. Nicolasarebbe stato unma sta facendo un'altra cosa e la sta ...

Advertising

FMCastaldo : Le parole di @GiuseppeConteIT confermano quanto ho e abbiamo sempre sostenuto: la nostra @virginiaraggi è e resta l… - fattoquotidiano : SINDACO DI ROMA Giuseppe Conte sblocca l’enpasse delle Amministrative. E costringe il Partito democratico al piano… - Agenzia_Ansa : 'Il M5s su Roma ha un ottimo candidato: si chiama Virginia Raggi, il sindaco uscente. Il Movimento l'appoggia in ma… - freeskipperIT : Comunali di Roma. La Sinistra si gioca la terna: Raggi, Calenda e Gualtieri. Manca all'appello il candidato del Cen… - dave_g99 : RT @pestapere: Il solo fatto che Raggi, con 2.000 salme ancora da seppellire (e lasciate, in parte, all’aperto), possa ripresentarsi come S… -