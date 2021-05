“Si somigliano” Denise Pipitone | il confronto tra la rom di Milano e quella che chiamò Pietro Pulizzi

(Di lunedì 10 maggio 2021) “Non sappiamo sebambina, ormai adulta, che appare nel video di Felice Grieco realizzato il 18 ottobre 2004 sia, ma oggi è importante trovare la nomade che era con quel minore”. Giacomo Frazzitta, il legale di Piera Maggio, mamma di, la bambina scomparsa a Mazara Del Vallo nel 2004, è tornato a parlare della pista rom,spuntata fuori del 2005 quando una bimba che somigliava avenne filmata in compagnia di una donna rom nella metropolitana di. “Possiamo trovare la donna rom – ha spiegato il legale di Piera Maggio – se riuscissimo a trovare lei, potremmo toglierci il dubbio subambina del video”. Nell’intervista rilasciata a Mattino 5 l’avvocato Frazzitta ha comunicato ...

Advertising

Martha30921221 : RT @frankappiano: #DenisePipitone Possibile svolta sull'identità della donna insieme a Danas! La Jovanovic, la ragazza Rom di Marsala d cui… - MariaThebursin : RT @frankappiano: #DenisePipitone Possibile svolta sull'identità della donna insieme a Danas! La Jovanovic, la ragazza Rom di Marsala d cui… - _happinessmnicx : RT @frankappiano: #DenisePipitone Possibile svolta sull'identità della donna insieme a Danas! La Jovanovic, la ragazza Rom di Marsala d cui… - frankappiano : #DenisePipitone Possibile svolta sull'identità della donna insieme a Danas! La Jovanovic, la ragazza Rom di Marsala… -

Ultime Notizie dalla rete : somigliano Denise

Caffeina Magazine

... e la stessa immagine è stata messa a confronto con quella della nomade a Milano che, nello stesso anno, è stata immortalata insieme a una bambina che sembra essere. Le due donne si...... Judith Heumann , Larry Allison ,Sherer Jacobson e Stephen Hofmann , giovani idealisti ... L'epoca di LeBrecht non è poi così dissimile dalla nostra: gli scontri si, i volti si ...Infatti la donna potrà ribattere in diretta alle dichiarazioni di Anna Corona, dopo che le è stato rilasciato ampio spazio durante ‘Quarto Grado’ condotto da Gianluigi Nuzzi Si sono così riaccesi i ri ...Caso Denise Pipitone: avete mai visto Toni Pipitone, l’ex marito di Piera Maggio? Toni Pipitone è l’ex marito di Piera Maggio, la mamma di Denise. Foto di Toni Pipitone, ex marito di Piera Maggio. Sul ...