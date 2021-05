(Di lunedì 10 maggio 2021)- La CAN ha ufficializzato i nomi degliche dirigeranno le gare della penultima giornata (37ª, infrasettimanale) diA che prenderà il via martedì 11 maggio con Napoli - Udinese e si ...

Advertising

Fprime86 : RT @cmdotcom: #Arbitri #SerieA: Rizzoli ferma #Mazzoleni. Inter-Roma a Chiffi, Sassuolo-Juve a Giacomelli. Le designazioni - sportli26181512 : Arbitri Serie A: Rizzoli ferma Mazzoleni. Inter-Roma a Chiffi, Sassuolo-Juve a Giacomelli. Le designazioni: L'Aia h… - sportli26181512 : Serie A, arbitri: Inter-Roma a Chiffi. Lazio-Parma: Dionisi: Le designazioni della 37ª giornata: Napoli-Udinese a C… - cmdotcom : #Arbitri #SerieA: Rizzoli ferma #Mazzoleni. Inter-Roma a Chiffi, Sassuolo-Juve a Giacomelli. Le designazioni… - Vincenzo181080 : Fermati doveri e Mazzoleni? E c cacan o cazz tanto quello che dovevano fare l'hanno fatto mo pure se li fermi sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie arbitri

Sky Sport

...reso noti i nominativi degli, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V. A. R. e degli A. V. A. R. che dirigeranno le gare valide per la 17ª giornata di ritorno del Campionato diA ......degli, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V. A. R. e degli A. V. A. R. che dirigeranno Atalanta - Benenvento, gara valida per la 17ª giornata di ritorno del Campionato diA ...Le designazioni arbitrali per la trentaseiesima giornata di Serie A 2020/2021 che prenderà il via domani sera con Napoli-Udinese.Ecco la lista degli arbitri designati per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A. L'AIA rende noti i nomi degli Arbitri, degli Assistenti, ...