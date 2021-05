Salernitana in A? Lotito dovrebbe cederla, proibita la doppia proprietà (Di lunedì 10 maggio 2021) La possibile promozione della Salernitana diventerebbe un quiz normativo nel calcio italiano perché le Norme Organizzative Interne Federali vietano la multiproprietà nella stessa categoria e su questo ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 10 maggio 2021) La possibile promozione delladiventerebbe un quiz normativo nel calcio italiano perché le Norme Organizzative Interne Federali vietano la multinella stessa categoria e su questo ...

Advertising

capuanogio : La #Salernitana oggi potrebbe essere promossa in #SerieA. Quando accadrà, #Lotito avrà 30 giorni per cederla perché… - ZZiliani : Se la #Salernitana come probabile sarà promossa in Serie A, #Lotito dovrà venderla. Come noto infatti non è possibi… - SoloNapoli5 : @CalcioFinanza #gravina e #Lotito sono amici di merende da lunga data Magari il primo suggerirà al secondo il pres… - SerieBNewsCom : ??#Salernitana, addio #Lotito con la #SerieA. Parla #Gravina - psb_original : FIGC, Gravina: 'In caso di Serie A, Lotito deve vendere la Salernitana' #SerieB -