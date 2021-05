Phisikk du role – Eterni dilemmi | legge elettorale e Quirinale

Leggi su formiche

(Di lunedì 10 maggio 2021) Le democrazie occidentali, sempre più fragili, si dice, e sempre più esposte a suggestioni autoritarie – vuoi tecnologiche, vuoi autogenerate – sono sottoposte ciclicamente al più tipico tra gli stress possibili, quello. Nella fase che precede le elezioni, infatti, la politica perde ogni profondità (ove mai fosse capace di produrne) e si occupa della sua autoperpetuazione lasciandosi ispirare da una sola bussola: compiacere il pubblico per ottenere il voto. Del resto come si fa ad occuparsi degli altri se prima non ci si occupa della propria elezione? Questo vale dappertutto nel mondo democratico e naturalmente, anche in Italia. Solo che noi, esagerati come siamo, affastelliamo uno stress sull’altro, con una rincorsa più lunga. Quali sono, infatti, i momenti di fibrillazione della politica in Italia? A parte i molti accidenti imprevedibili, sicuramente ...