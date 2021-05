Napoli, vaccini finiti. chiusi i due più grandi hub (Di lunedì 10 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono stati chiusi i due grandi hub a Napoli. La mancanza dei vaccini ha portato allo stop nei due centri maggiori della città, vale a dire la Mostra d’Oltremare e Capodichino. Il responsabile dell’Unità di Crisi Regionale Ugo Trama ha però spiegato che l’attività vaccinale andrà avanti ugualmente nel capoluogo partenopeo in tutti gli altri punti presenti. Lo stop dei due hub è stato invece stabilito, come chiarito dallo stesso Trama, per la necessità di impiegare un ingente numero di operatori che, in mancanza di dosi, sarebbe stato soltanto uno spreco. Ecco perché la decisione di fermare le attività almeno fino a mercoledì prossimo quando la situazione dovrebbe rientrare nella normalità. La campagna vaccinale però non si ferma: ad oggi sono oltre un milione e mezzo di persone quelle che ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 10 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono statii duehub a. La mancanza deiha portato allo stop nei due centri maggiori della città, vale a dire la Mostra d’Oltremare e Capodichino. Il responsabile dell’Unità di Crisi Regionale Ugo Trama ha però spiegato che l’attività vaccinale andrà avanti ugualmente nel capoluogo partenopeo in tutti gli altri punti presenti. Lo stop dei due hub è stato invece stabilito, come chiarito dallo stesso Trama, per la necessità di impiegare un ingente numero di operatori che, in mancanza di dosi, sarebbe stato soltanto uno spreco. Ecco perché la decisione di fermare le attività almeno fino a mercoledì prossimo quando la situazione dovrebbe rientrare nella normalità. La campagna vaccinale però non si ferma: ad oggi sono oltre un milione e mezzo di persone quelle che ...

