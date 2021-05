Melucci | «Acciaierie d’Italia deve restituire in fretta spazi portuali alla città»

Leggi su tarantinitime

(Di lunedì 10 maggio 2021) Taranto sta cambiando e con lei il suo porto si sta rapidamente evolvendo, grazie al lavoro incessante dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio e delle altre amministrazioni, rappresentando per la nostra comunità una solida alternativa di sviluppo.La Zona Economica Speciale ionico-lucana muove i primi passi, insieme con la Zona Franca Doganale, il terminal San Cataldo al Molo Polisettoriale inizia a riempirsi di container e a riassorbire progressivamente la forza lavoro dell’agenzia interinale del porto, la vasta Piastra Logistica è ultimata, il terminal Falanto è in via di consegna e già accoglie in maniera impeccabile le grandi navi da crociera, si susseguono avveniristici progetti basati sulle energie rinnovabili nell’intera area portuale, tanto da poter aspirare a un vero e proprio Ecopark, il nascente Distretto dell’Innovazione Digitale è centrato sulla filiera del mare e ...