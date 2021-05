Madrid, scoppia la polemica per i festeggiamenti dopo la fine del coprifuoco (Di lunedì 10 maggio 2021) Nella città di Madrid i cittadini avrebbero esagerato nei festeggiamenti. Tanto da far riflettere sulla validità del coprifuoco. E’ polemica per gli assembramenti nella capitale (Getty Images)La Spagna ricomincia pian piano a tornare alla normalità. Non tutti però sono soddisfatti di quanto accaduto in questo weekend nella città madrilena. Troppi giovani si sono riversati in strada per festeggiare la fine dello stato d’allerta. Leggi anche-> New York, sparatoria a Times Square: tre feriti, ricoverata bimba di 4 anni Per questo il governo centrale chiede misure esemplari. A partire dalla reintroduzione del coprifuoco, che potrebbe mitigare gli effetti di un’infezione senza però limitare le libertà. Ci sono però forti resistenze a questa idea provenienti dalle autorità regionali e ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 10 maggio 2021) Nella città dii cittadini avrebbero esagerato nei. Tanto da far riflettere sulla validità del. E’per gli assembramenti nella capitale (Getty Images)La Spagna ricomincia pian piano a tornare alla normalità. Non tutti però sono soddisfatti di quanto accaduto in questo weekend nella città madrilena. Troppi giovani si sono riversati in strada per festeggiare ladello stato d’allerta. Leggi anche-> New York, sparatoria a Times Square: tre feriti, ricoverata bimba di 4 anni Per questo il governo centrale chiede misure esemplari. A partire dalla reintroduzione del, che potrebbe mitigare gli effetti di un’infezione senza però limitare le libertà. Ci sono però forti resistenze a questa idea provenienti dalle autorità regionali e ...

