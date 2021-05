Advertising

TV7Benevento : Lombardia: Mattinzoli, '4 mln per mantenere alloggi in locazione sul libero mercato'... - VivereMilano : Casa, Mattinzoli: Superbonus Aler grande traguardo -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia Mattinzoli

SardiniaPost

Con 26.666 soci (l'incremento del 2020 è stato di 504 unità) Artfidi, il Consorzio Fidi presieduto da Enricoe diretto da Francesco Gabrielli, con Uffici a Brescia, Bergamo, Milano, Varese, Crema, Lodi e Seveso, in un periodo di straordinaria ...Milano, 07 mag 16:00 - All'incontro di presentazione del Pianoa Brescia, insieme al presidente Attilio Fontana, sono intervenuti anche gli assessori...Milano, 10 mag. (Adnkronos) - Risorse per 4 milioni di euro per il 'sostegno al mantenimento dell'alloggio in locazione sul libero mercato'. Il ...È ripartito da Brescia il tour della Giunta della Regione Lombardia e del presidente Attilio Fontana per presentare il Piano Lombardia ai rappresentanti del territorio. Un piano messo in campo per la ...