“L’Aria che tira”, duro scontro tra la Maglie e Boccia: «Si informi», «fuori i nomi» (video) (Di lunedì 10 maggio 2021) duro scontro tra Francesco Boccia e Maria Giovanna Maglie a L’Aria Che tira. L’ex ministro per gli Affari regionali tira in ballo Matteo Salvini: «Gli assistenti civici esistono da vent’anni – esordisce nel salotto di Myrta Merlino su La7 –, nonostante il fuoco di sbarramento di una parte della politica che sa sempre tutto e che ci diceva di riaprire tutto dalla Pasquetta e che avrebbe fatto una strage. Io non ho dimenticato le battaglie fatte dalla destra. E soprattutto da Salvini quando ci diceva “il giorno della Pasquetta ci avete chiusi in casa, dovete aprire”». scontro Boccia-Maglie Immediata la replica di Maria Giovanna Maglie. La giornalista fa un esempio: «Come quello di Madrid, ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 10 maggio 2021)tra Francescoe Maria GiovannaChe. L’ex ministro per gli Affari regionaliin ballo Matteo Salvini: «Gli assistenti civici esistono da vent’anni – esordisce nel salotto di Myrta Merlino su La7 –, nonostante il fuoco di sbarramento di una parte della politica che sa sempre tutto e che ci diceva di riaprire tutto dalla Pasquetta e che avrebbe fatto una strage. Io non ho dimenticato le battaglie fatte dalla destra. E soprattutto da Salvini quando ci diceva “il giorno della Pasquetta ci avete chiusi in casa, dovete aprire”».Immediata la replica di Maria Giovanna. La giornalista fa un esempio: «Come quello di Madrid, ...

Advertising

fattoquotidiano : Galli sbotta con Borgonovo a ‘L’aria che tira’: “Mi avete stancato, quelli come lei la buttano sempre in politica”.… - borghi_claudio : @Stella06289903 @Pietro_Otto Cara signora, gli Italiani hanno dato nel 2018 il 34% ad un partito, il M5S, che si è… - amarchitettura : #cripto pronta ed in fase di test, è costruire case su cuscinetti ad aria che si gonfiano se viene rilevata una att… - Mamo_lita : RT @Xyz29503849: Le emozioni come i sentimenti, non ti chiedono il permesso prima di entrare.. Sfondano la porta.. E lo fanno con un impet… - servenipvty : Oggi c’è l’aria talmente pesante qui sopra che mi sento in ansia solo ad aprirla quest’app -

Ultime Notizie dalla rete : L’Aria che L'Aria Che Tira - Diario La trasmissione di Myrta Merlino che racconta... 00:52:56 La7