Kiss | l’11 giugno esce “Off The Soundboard” | il ‘bootleg live ufficiale’ da Tokyo

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 10 maggio 2021) MILANO –pubblicheranno il– Off The. Il concerto è stato registrato il 13 marzo 2001 alDome, in presa diretta dal mixer. ‘Off The2001’ è la prima di un serie di prossime pubblicazioniper Universal Music e sarà disponibile in su vinile nero 3LP, doppio CD e in digitale (download e streaming).ha da sempre ricoperto un posto di particolare importanza in tutta latory e Off The2001 è una fotografia deiall’interno dell’affollata venue con i suoi 55.000 spettatori: la quintessenza ...