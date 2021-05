Juventus-Roma, 40 anni fa lo scudetto e il ‘non gol’ di Turone (Di lunedì 10 maggio 2021) Il 'non gol' piu' famoso del calcio italiano, un 'mistero' lungo 40 anni. Il dubbio e': se ci fosse stato il Var, il campionato 1980/81 avrebbe preso una piega diversa o la Juventus avrebbe comunque vinto lo scudetto, il 19esimo della sua storia? La sfida fino all'ultimo gol, anzi 'non gol', era tutta tra i bianconeri e la Roma, erano i primi passi della sfida tra quelle che sarebbero diventate le regine degli anni 80, come furono ribattezzate. Il 10 maggio 1981 la Juventus, avanti di un punto rispetto alla Roma, riceve la squadra giallorossa nella terz'ultima giornata di campionato, uno scontro diretto decisivo per l'assegnazione dello scudetto.Come all'andata, anche il ritorno e' bloccato sullo 0-0. A quindici minuti dal termine, pero', un episodio ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 10 maggio 2021) Il 'non gol' piu' famoso del calcio italiano, un 'mistero' lungo 40. Il dubbio e': se ci fosse stato il Var, il campionato 1980/81 avrebbe preso una piega diversa o laavrebbe comunque vinto lo, il 19esimo della sua storia? La sfida fino all'ultimo gol, anzi 'non gol', era tutta tra i bianconeri e la, erano i primi passi della sfida tra quelle che sarebbero diventate le regine degli80, come furono ribattezzate. Il 10 maggio 1981 la, avanti di un punto rispetto alla, riceve la squadra giallorossa nella terz'ultima giornata di campionato, uno scontro diretto decisivo per l'assegnazione dello.Come all'andata, anche il ritorno e' bloccato sullo 0-0. A quindici minuti dal termine, pero', un episodio ...

Advertising

Gazzetta_it : Il gol annullato a #Turone in #Juve-#Roma: sono passati 40 anni e fa ancora discutere... - RaiNews : Tutto si consumò al 75', sullo 0-0, quando Bruno Conti lanciò la palla dalla trequarti per Pruzzo che di testa prol… - capuanogio : #Sarri alla #Roma, ci siamo. A breve il vertice tra il suo agente e il club, pronto un contratto da 4 milioni più b… - ArturoDb72 : RT @AntonelloAng: Venerdi Max Allegri (secondo il mio informatore) era a Roma a dietro al mio ufficio in uno studio legale in quertiere Pra… - RidTheRock : RT @AntonelloAng: Venerdi Max Allegri (secondo il mio informatore) era a Roma a dietro al mio ufficio in uno studio legale in quertiere Pra… -