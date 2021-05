(Di lunedì 10 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSta perriaperto il tratto sulla superstrada, compreso tra Casal di Principe e Frignano (Caserta) dove è avvenuto in mattinata un tremendoche ha coinvolto un camion che trasportava pietre e un, provocando un morto e due feriti, e paralizzando il traffico per ore con code lunghe. La dinamica è ancora al vaglio della Polizia Stradale di Caserta; dai primi accertamenti sembrerebbe che ilera fermo per un’avaria, e uno dei due uomini che erano sul mezzo è sceso per controllare quando è stato travolto in pieno da un camion, che ha colpito anche il; la parte anteriore dei due mezzi ha poi preso fuoco. L'articolo proviene da Ante24.it.

Advertising

iISud24 : Caserta, violento impatto tra un camion e un furgone: un morto e due feriti sulla Nola-Villa Literno #10Maggio… - anteprima24 : ** #Incidente su Nola-Villa Literno, persona morta era scesa dal suo furgone prima di essere travolta **… - TeleradioNews : Incidente choc sull’Asse mediano Nola-Villa Literno - occhio_notizie : Si aggrava il bilancio dell'incidente di questa mattina sulla Nola-Villa Literno. I soccorritori hanno trovato un p… - NewsCronacaCE : Incidente choc sull'Asse mediano Nola-Villa Literno -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente Nola

Un morto e due feriti in seguito ad un graveavvenuto sulla superstrada statale- Villa Literno, nel tratto casertano compreso tra gli svincoli di Casal di Principe e Frignano. Un camion che trasporta pietre ha impattato ...Un morto e due feriti in seguito ad un graveavvenuto sulla superstrada statale- Villa Literno, nel tratto casertano compreso tra gli svincoli di Casal di Principe e Frignano. Un camion che trasporta pietre ha impattato ...Sta per essere riaperto il tratto sulla superstrada Nola-Villa Literno, compreso tra Casal di Principe e Frignano (Caserta) dove è avvenuto in mattinata un tremendo incidente che ha coinvolto un camio ...NOLA/VILLA LITERNO – Uno schianto terribile. E’ quello che è avvenuto sulla Nola- Villa Literno, nel Casertano. Due mezzi pesanti, per cause ancora da chiarire, si sono scontrati ed il carburante fuor ...