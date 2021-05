Il messaggio di Meghan Markle alla figlia e a tutte le ragazze (Di lunedì 10 maggio 2021) Meghan Markle lancia un messaggio alla figlia che aspetta e a tutte le ragazze del mondo, durante un evento dedicato alla raccolta fondi per l'emergenza Covid in India. "Io e mio marito siamo entusiasti di dare presto il benvenuto a una figlia. È una sensazione di gioia che condividiamo con milioni di altre famiglie in tutto il mondo - ha detto, in video messaggio, primo discorso pubblico dopo la dirompente intervista ad Oprah Winfrey in cui ha accusato i reali inglesi fra le altre cose di atteggiamenti razzisti - Quando pensiamo a lei, pensiamo a tutte le giovani donne e ragazze in tutto il mondo, le loro capacità e al loro sostegno ci guideranno. La loro futura leadership dipende ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 10 maggio 2021)lancia unche aspetta e aledel mondo, durante un evento dedicatoraccolta fondi per l'emergenza Covid in India. "Io e mio marito siamo entusiasti di dare presto il benvenuto a una. È una sensazione di gioia che condividiamo con milioni di altre famiglie in tutto il mondo - ha detto, in video, primo discorso pubblico dopo la dirompente intervista ad Oprah Winfrey in cui ha accusato i reali inglesi fra le altre cose di atteggiamenti razzisti - Quando pensiamo a lei, pensiamo ale giovani donne ein tutto il mondo, le loro capacità e al loro sostegno ci guideranno. La loro futura leadership dipende ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Meghan Markle: un messaggio per la figlia in arrivo e per tutte le bambine nel mondo. La moglie di Harry è il volto… - chrm_q : RT @Agenzia_Ansa: Meghan Markle: un messaggio per la figlia in arrivo e per tutte le bambine nel mondo. La moglie di Harry è il volto della… - Affaritaliani : Meghan Markle, il messaggio al Vax Live: “Donne più colpite dalla pandemia' - SueJon8 : RT @Agenzia_Ansa: Meghan Markle: un messaggio per la figlia in arrivo e per tutte le bambine nel mondo. La moglie di Harry è il volto della… - Olamitan2 : RT @Agenzia_Ansa: Meghan Markle: un messaggio per la figlia in arrivo e per tutte le bambine nel mondo. La moglie di Harry è il volto della… -