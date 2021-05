I pastori sardi a processo per il latte. Vi ricordate quando Salvini prometteva un euro al litro? (Di lunedì 10 maggio 2021) Vi ricordate? Poco più di due anni fa i pastori sardi sfilavano al Viminale dall’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini. “Non mi alzo dal tavolo se il prezzo del latte non arriva a 1 euro”, diceva l’allora leader della Lega. Oggi il latte dei pastori sardi non è mai stato pagato un euro al litro. In compenso, sono due i processi che si svolgeranno questa mattina, dalle 10 al Tribunale di Sassari, a carico di otto pastori che nel febbraio 2019 avevano manifestato in piazza durante le proteste per richiedere un equo prezzo del latte ovino conferito per essere trasformato in formaggio, la maggior parte Pecorino Romano. Sono accusati di reati quali rapina, blocco ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 10 maggio 2021) Vi? Poco più di due anni fa isfilavano al Viminale dall’allora ministro dell’Interno Matteo. “Non mi alzo dal tavolo se il prezzo delnon arriva a 1”, diceva l’allora leader della Lega. Oggi ildeinon è mai stato pagato unal. In compenso, sono due i processi che si svolgeranno questa mattina, dalle 10 al Tribunale di Sassari, a carico di ottoche nel febbraio 2019 avevano manifestato in piazza durante le proteste per richiedere un equo prezzo delovino conferito per essere trasformato in formaggio, la maggior parte Pecorino Romano. Sono accusati di reati quali rapina, blocco ...

Advertising

Forever5Stelle : RT @LaNotiziaTweet: I pastori sardi a processo per il latte. Vi ricordate quando Salvini prometteva un euro al litro? - aridatececonte : RT @LaNotiziaTweet: I pastori sardi a processo per il latte. Vi ricordate quando Salvini prometteva un euro al litro? - Pietro13774113 : RT @LaNotiziaTweet: I pastori sardi a processo per il latte. Vi ricordate quando Salvini prometteva un euro al litro? - hogiadato : RT @LaNotiziaTweet: I pastori sardi a processo per il latte. Vi ricordate quando Salvini prometteva un euro al litro? - ciolonap : RT @LaNotiziaTweet: I pastori sardi a processo per il latte. Vi ricordate quando Salvini prometteva un euro al litro? -