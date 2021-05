Gravina: «Juve esclusa dalla Serie A? Le regole sono chiare» (Di lunedì 10 maggio 2021) Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha rilasciato un’intervista, parlando anche del braccio di ferro Juve Uefa per il tema Superlega Gabriele Gravina ha parlato ai microfoni di Radio Anch’Io Sport su Rai Radio 1 tornando sul tema Superlega. Queste le parole del presidente FIGC. SUPERLEGA – «Il concetto di sostenibilità è ampio. Il calcio basa tutte le sue progettualità sul posizionamento del suo prodotto a fronte di proposte economiche. Nella nostra economia economica è un gravissimo pensare che la soluzione sia solamente aumentare i ricavi. Oggi il mondo del calcio è indebitato quasi di 5 miliardi, dobbiamo iniziare a mettere sotto controllo i costi e gli investimenti. Dobbiamo rispettare la legge 91 che obbliga le Federazione a garantire la continuità aziendale. Mi sono permesso di dire che nella stagione 21-22 ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 maggio 2021) Gabriele, presidente della FIGC, ha rilasciato un’intervista, parlando anche del braccio di ferroUefa per il tema Superlega Gabrieleha parlato ai microfoni di Radio Anch’Io Sport su Rai Radio 1 tornando sul tema Superlega. Queste le parole del presidente FIGC. SUPERLEGA – «Il concetto di sostenibilità è ampio. Il calcio basa tutte le sue progettualità sul posizionamento del suo prodotto a fronte di proposte economiche. Nella nostra economia economica è un gravissimo pensare che la soluzione sia solamente aumentare i ricavi. Oggi il mondo del calcio è indebitato quasi di 5 miliardi, dobbiamo iniziare a mettere sotto controllo i costi e gli investimenti. Dobbiamo rispettare la legge 91 che obbliga le Federazione a garantire la continuità aziendale. Mipermesso di dire che nella stagione 21-22 ...

